Advertisement

إقتصاد

للمرة الأولى منذ 2021.. تراجع التضخم في متاجر بريطانيا قرب الصفر

Lebanon 24
02-07-2024 | 03:52
A-
A+
Doc-P-1218249-638555145169054304.jpg
Doc-P-1218249-638555145169054304.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجع التضخم في متاجر بريطانيا إلى ما يقرب من الصفر للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2021، وهو ما يعد إشارة جديدة إلى تراجع الضغط على ميزانيات الأسر.

وأظهرت أرقام اتحاد التجزئة في بريطانيا ارتفاع أسعار المتاجر بـ 0.2% في حزيران، بانخفاض عن 0.6% مسجلة في مايو بدعم من الخصومات الكبيرة على السلع.
Advertisement

ومن المتوقع أن يبدأ بنك إنكلترا خفض أسعار الفائدة في آب، بعد أن سجل التضخم الشهر الماضي مستوى 2% وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات، وهو ما يتماشى مع مستهدفات البنك المركزي.

كانت بيانات رسمية، قد أظهرت أن التضخم في بريطانيا عاد إلى المعدل المستهدف عند 2% في أيار لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا على البلاد.

ويتماشى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عن 2.3% في بيانات نيسان مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ويمثل هبوطا حادا عن أعلى مستوى له في 41 عاما عند 11.1% والذي سجله في تشرين الأول 2022.

وقال بنك إنكلترا إن عودة التضخم إلى المعدل المستهدف ليس كافيا في حد ذاته بالنسبة له للبدء في خفض أسعار الفائدة. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:26 | 2024-07-02
01:00 | 2024-07-02
23:28 | 2024-07-01
13:23 | 2024-07-01
10:46 | 2024-07-01
10:00 | 2024-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24