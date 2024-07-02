للمرة الأولى منذ 2021.. تراجع التضخم في متاجر بريطانيا قرب الصفر

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تراجع التضخم في متاجر بريطانيا إلى ما يقرب من الصفر للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2021، وهو ما يعد إشارة جديدة إلى تراجع الضغط على ميزانيات الأسر.وأظهرت أرقام اتحاد التجزئة في بريطانيا ارتفاع أسعار المتاجر بـ 0.2% في حزيران، بانخفاض عن 0.6% مسجلة في مايو بدعم من الخصومات الكبيرة على السلع.ومن المتوقع أن يبدأ بنك إنكلترا خفض أسعار الفائدة في آب، بعد أن سجل التضخم الشهر الماضي مستوى 2% وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات، وهو ما يتماشى مع مستهدفات البنك المركزي.كانت بيانات رسمية، قد أظهرت أن التضخم في بريطانيا عاد إلى المعدل المستهدف عند 2% في أيار لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا على البلاد.ويتماشى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عن 2.3% في بيانات نيسان مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ويمثل هبوطا حادا عن أعلى مستوى له في 41 عاما عند 11.1% والذي سجله في تشرين الأول 2022.وقال بنك إنكلترا إن عودة التضخم إلى المعدل المستهدف ليس كافيا في حد ذاته بالنسبة له للبدء في خفض أسعار الفائدة. (سكاي نيوز)