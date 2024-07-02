"بي واي دي" تُقلّص الفجوة مع "تسلا"

سجلت شركة "بي.واي.دي" الصينية ارتفاعاً بواقع 21% في مبيعات السيارات الكهربائية في الربع الثاني من العام، مما ساهم في تقليص الفجوة مع "تسلا".



وباعت "بي.واي.دي" 426039 سيارة كهربائية من نيسان إلى حزيران، وفقاً لحسابات رويترز بناء على تقارير المبيعات الشهرية، وهذا أقل بحوالي 12 ألف سيارة من تسليمات سيارات "تسلا" المقدرة للربع الثاني. (الامارات 24)

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