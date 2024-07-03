أسعار الفضة ترتفع.. والذهب على حاله

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استقرت أسعار الذهب، الأربعاء، حيث ظلت في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2329.66 دولار للأونصةـ مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.60 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 996.70 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة غلى 1016.34 دولار للأوقية. (سكاي نيوز عربية)