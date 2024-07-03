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إقتصاد
إرتفاع انبعاثات "غوغل" الكربونية 48 بالمئة... ما السبب؟
Lebanon 24
03-07-2024
|
09:30
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حذرت "غوغل" في تقرير من أن الازدياد الكبير في الاحتياجات للذكاء الاصطناعي، وبالتالي في القدرات الحاسوبية، يقوّض جهودها للحد من انبعاثات الكربون.
وفي عام 2023، بلغت انبعاثات المجموعة العملاقة من ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد أبرز أنواع الغازات الدفيئة، 14.3 مليون طن، بزيادة قدرها 48 بالمئة مقارنة بعام 2019، وهو العام المرجعي، بحسب تقريرها البيئي السنوي.
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ويعود ذلك إلى زيادة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات الخاصة بها، والمباني التي تضم خوادم الكمبيوتر التي تشكل العمود الفقري لخدمات الحوسبة السحابية، وبالتالي للمواقع الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المحمول، والخدمات عبر الإنترنت، وكافة الأدوات الجديدة المولدة للذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي". (سكاي نيوز)
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