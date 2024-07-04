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إقتصاد
مع تزايد قتامة التوقعات الاقتصادية في أميركا.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
04-07-2024
|
03:25
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية الخميس، مع توخي المستثمرين الحذر حيال توقعات انخفاض الطلب مع صدور بيانات بشأن التوظيف والأعمال في الولايات المتحدة جاءت أضعف من المتوقع، مما يشير إلى أن اقتصاد أكبر مستهلك للنفط في العالم يتباطأ على ما يبدو.
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تحرك الأسعار
بحلول الساعة 0342 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.55 بالمئة إلى 86.86 دولار للبرميل. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا أو ما يعادل 0.62 بالمئة إلى 83.36 دولار للبرميل، مع تباطؤ النشاط بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.
وانخفضت شحنات الخام الأميركية المتجهة إلى أوروبا إلى أدنى مستوياتها في عامين في يونيو مع إقبال المشترين الأوروبيين على النفط الأرخص من المنطقة وغرب أفريقيا، لكن ربما يحدث بعض الانتعاش في المشتريات في شهري تموز وآب.
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