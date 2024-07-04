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إقتصاد

الحرب الأوروبية ضد السيارات الكهربائية الصينية بدأت!

Lebanon 24
04-07-2024 | 05:58
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فرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي الخميس رسوما جمركية قد تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في تشرين الثاني على ما أعلنت المفوضية الأوروبية التي اتهمت بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنعي هذه الآليات.
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وسيبدأ الجمعة تطبيق هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة 10% مطبقة أصلا على السيارات الصينية.

وأمام المفوضية مهلة أربعة أشهر لتقرر ما اذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، ما يترك الباب مفتوحا أمام حوار محتمل مع بكين.
المصدر: "سكاي نيوز
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