سيؤول تشدد قواعدها لملاحقة تداول العملات المشفرة الاحتيالي

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تحاول الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية زيادة الضغط على بورصات العملات المشفرة المحلية للقضاء على التداولات المشبوهة، إذ أعلنت هيئة الرقابة المالية في بيان يوم الخميس، إنها تعد نظاماً لمراقبة أنشطة تداول العملات المشفرة غير العادية، وأصدرت تعليمات إلى البورصات بإدخال البيانات والمعلومات في النظام، لضمان الامتثال للتشريع الذي سيصبح سارياً في 19 تموز.وتشمل العلامات التحذيرية عمليات التداول خارج نطاقي الحجم والسعر العاديين، والمعاملات الكبيرة، والتنفيذ البطيء بشكل غير عادي، وفقاً للبيان. قالت الهيئة إن أحد الأهداف هو رصد الحسابات المرتبطة بنشاط "مشبوه". (بلومبرغ)