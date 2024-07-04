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إقتصاد

بريطانيا وجورجيا الأكثر جذباً للسياح من السعودية

Lebanon 24
04-07-2024 | 15:02
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تضاعفت معدلات السفر من السعودية إلى أوروبا خلال صيف 2024 مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام، حسب بيانات تطبيق "ويغو" للسفر والسياحة، وتصدرت بريطانيا وجورجيا الوجهات الأكثر جذباً للسياح من المملكة.
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وتشير الأرقام إلى أن المملكة المتحدة تشكل 18% من إجمالي الحجوزات إلى أوروبا، تليها جورجيا بنسبة 15%، وذلك بسبب سهولة إجراءات السفر والحصول على التأشيرات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للأعمال لدى شركة "ويغو" مأمون حميدان، أن عمليات البحث عن الرحلات إلى أوروبا من السعودية خلال عطلة الصيف قد تضاعفت مقارنة بالأشهر الأولى من عام 2024.

وتوقع أن يشهد هذا الموسم منافسة قوية بين المملكة المتحدة وجورجيا على حصص الحجوزات من السعودية. (بلومبرغ)
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