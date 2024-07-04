27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بريطانيا وجورجيا الأكثر جذباً للسياح من السعودية
Lebanon 24
04-07-2024
|
15:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
تضاعفت معدلات السفر من السعودية إلى أوروبا خلال صيف 2024 مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام، حسب بيانات تطبيق "ويغو" للسفر والسياحة، وتصدرت بريطانيا وجورجيا الوجهات الأكثر جذباً للسياح من المملكة.
Advertisement
وتشير الأرقام إلى أن المملكة المتحدة تشكل 18% من إجمالي الحجوزات إلى أوروبا، تليها جورجيا بنسبة 15%، وذلك بسبب سهولة إجراءات السفر والحصول على التأشيرات.
وأوضح الرئيس التنفيذي للأعمال لدى شركة "ويغو" مأمون حميدان، أن عمليات البحث عن الرحلات إلى أوروبا من السعودية خلال عطلة الصيف قد تضاعفت مقارنة بالأشهر الأولى من عام 2024.
وتوقع أن يشهد هذا الموسم منافسة قوية بين المملكة المتحدة وجورجيا على حصص الحجوزات من السعودية. (بلومبرغ)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"نسيت البنطلون بالبيت".. مايا دياب تُثير الجدل بفستان قصير جداً شاهدوا كيف رقصت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
"نسيت البنطلون بالبيت".. مايا دياب تُثير الجدل بفستان قصير جداً شاهدوا كيف رقصت على المسرح (فيديو)
02:59 | 2024-07-04
04/07/2024 02:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب الصورة الأولى من زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون.. هذه حقيقتها
Lebanon 24
تسريب الصورة الأولى من زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون.. هذه حقيقتها
01:48 | 2024-07-04
04/07/2024 01:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتبهوا الى سياراتكم.. سرقة من نوع جديد في بيروت (صور)
Lebanon 24
إنتبهوا الى سياراتكم.. سرقة من نوع جديد في بيروت (صور)
03:15 | 2024-07-04
04/07/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط خاطئ لمظلّة هوائيّة على أحد مباني جونية وإصابة شخصين!
Lebanon 24
هبوط خاطئ لمظلّة هوائيّة على أحد مباني جونية وإصابة شخصين!
10:16 | 2024-07-04
04/07/2024 10:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أعلنت زواجها رسمياً من عمر الدهماني.. نجوى كرم تكشف تفاصيل جديدة (صور)
Lebanon 24
بعدما أعلنت زواجها رسمياً من عمر الدهماني.. نجوى كرم تكشف تفاصيل جديدة (صور)
00:16 | 2024-07-04
04/07/2024 12:16:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:17 | 2024-07-04
بسبب وباء ضرب أوستراليا.. أزمة إمدادات أمام "ماكدونالدز"
15:45 | 2024-07-04
ضرائب جديدة على نتفلكس في كندا.. والأخيرة تعترض
14:03 | 2024-07-04
حمية التقى في الرباط نظيره المغربي وعرضا المستجدات وتعزيز التعاون بين البلدين
13:48 | 2024-07-04
سيؤول تشدد قواعدها لملاحقة تداول العملات المشفرة الاحتيالي
12:48 | 2024-07-04
أسهم الخليج ترتفع
08:30 | 2024-07-04
نصيحة مليونير... إليك هذه الطرق "الخادعة" لبناء الثروة
فيديو
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
05/07/2024 00:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
05/07/2024 00:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
05:03 | 2024-06-29
05/07/2024 00:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24