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إقتصاد
قبيل بيانات أميركية مهمة.. الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
Lebanon 24
05-07-2024
|
01:30
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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، لتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأميركية من أجل الحصول على مؤشرات بشأن مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
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تحديث الأسعار
وبحلول الساعة 0045 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2358.14 دولار للأونصة. وصعد بأكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فانخفضت 0.1 بالمئة إلى 2366.30 دولار.
ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.
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