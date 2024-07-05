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إقتصاد

بتكوين تنخفض لأدنى مستوى في 4 أشهر وإيثر تهبط 9 بالمئة

Lebanon 24
05-07-2024 | 03:54
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انخفضت بتكوين، الجمعة، لأدنى مستوى لها في أربعة أشهر بنزولها أكثر من ثمانية بالمئة إلى 53523 دولارا لتسجل أدنى مستوى لها منذ أواخر فبراير.

تراجعت بتكوين بنحو 12 بالمئة منذ بداية الأسبوع حتى مع ارتفاع الكثير من الأصول الشديدة التأثر بالمخاطر التي تميل إلى اقتفاء أثرها مثل المؤشر ناسداك.
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وهبطت إيثر تسعة بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهرين عند 2841 دولارا.
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