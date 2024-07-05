Advertisement

إقتصاد

في أميركا.. زيادة عدد الوظائف بأكثر من المتوقع

Lebanon 24
05-07-2024 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1219495-638557916160313771.jpg
Doc-P-1219495-638557916160313771.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال حزيران الماضي، كما ارتفع معدل البطالة بأكثر من التقديرات، وفقا لما أعلنه مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، اليوم الجمعة.

وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل، فقد أضاف الاقتصاد الأميركي 206 آلاف وظيفة في القطاع غير الزرعي، خلال حزيران الماضي، وهو ما يزيد على التوقعات البالغة 190 ألف وظيفة فقط. كما تم تعديل عدد الوظائف الجديدة في أيار بالخفض إلى 218 ألف وظيفة، بدلا من 272 ألف في التقديرات السابقة.
Advertisement

وبالنسبة لمعدل البطالة فقد ارتفع في حزيران إلى 4.1 بالمئة، على عكس التوقعات بأن يستقر دون تغيير عند مستوى 4 بالمئة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:51 | 2024-07-05
07:05 | 2024-07-05
03:54 | 2024-07-05
02:06 | 2024-07-05
02:00 | 2024-07-05
01:30 | 2024-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24