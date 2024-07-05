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إقتصاد
في أميركا.. زيادة عدد الوظائف بأكثر من المتوقع
Lebanon 24
05-07-2024
|
08:50
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تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال حزيران الماضي، كما ارتفع معدل البطالة بأكثر من التقديرات، وفقا لما أعلنه مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، اليوم الجمعة.
وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل، فقد أضاف الاقتصاد الأميركي 206 آلاف وظيفة في القطاع غير الزرعي، خلال حزيران الماضي، وهو ما يزيد على التوقعات البالغة 190 ألف وظيفة فقط. كما تم تعديل عدد الوظائف الجديدة في أيار بالخفض إلى 218 ألف وظيفة، بدلا من 272 ألف في التقديرات السابقة.
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وبالنسبة لمعدل البطالة فقد ارتفع في حزيران إلى 4.1 بالمئة، على عكس التوقعات بأن يستقر دون تغيير عند مستوى 4 بالمئة.
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