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إقتصاد

خلال 5 أشهر... تجارة الخدمات الصينية ترتفع 16%

Lebanon 24
05-07-2024 | 10:51
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ارتفعت تجارة الخدمات في الصين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي، مع أداء ممتاز في خدمات السفر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن وزارة التجارة، الجمعة.
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وأعلنت الوزارة أن القيمة الإجمالية لواردات وصادرات الخدمات بلغت 3.02 تريليون يوان (نحو 412.7 مليار دولار)، منها صادرات بنحو 1.22 تريليون يوان، بزيادة 11 بالمئة، في حين بلغت الواردات 1.8 تريليون يوان، مع نمو قوي بنسبة 19.6 بالمئة وأدى ذلك إلى عجز في تجارة الخدمات بنحو 580 مليار يوان.
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