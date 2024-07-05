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إقتصاد

استثمار لـ"BYD" الصينية في تركيا

Lebanon 24
05-07-2024 | 13:23
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قال مسؤولون أتراك إن تركيا ستكشف قريباً عن اتفاقية مع شركة "بي واي دي" الصينية لبناء مصنع بقيمة مليار دولار في غرب البلاد، مما يعزز وجود شركة صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا، في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية.
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وأشار المسؤولون، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يعلن عن الاتفاق يوم الاثنين خلال احتفال في مقاطعة مانيسا، حيث سيتم بناء المصنع. ورفض ممثلو الشركة الصينية ومكتب الرئيس التعليق.

ومن شأن المصنع الجديد أن يحسّن وصول شركة "بي واي دي" إلى الاتحاد الأوروبي، لأن تركيا لديها اتفاقية اتحاد جمركي مع الكتلة. وتقدم الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بخطط لفرض تعريفات جمركية مؤقتة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، مما أدى إلى فرض رسوم إضافية على شركة "بي واي دي" بنسبة 17.4% بالإضافة إلى المعدل الحالي البالغ 10%. (بلومبيرغ)
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