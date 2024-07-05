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إقتصاد
أسعار الذهب ترتفع وتسجّل مستويات مرتفعة.. ماذا عن المعادن الثمينة؟
Lebanon 24
05-07-2024
|
14:45
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ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، لتصل لأعلى مستوى في شهر عقب صدور بيانات الوظائف الأميركية التي أظهرت تباطؤا في سوق العمل.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2380.91 دولار للأونصة.
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وتجاوزت المكاسب الأسبوعية للذهب الاثنين بالمئة حتى الآن.
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2389.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 31.10 دولار للأونصة وتتجه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ 17 مايو.
وزاد البلاتين ثلاثة بالمئة إلى 1032.25 دولار للأونصة.
وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1025.75 دولار. (سكاي نيوز عربية)
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