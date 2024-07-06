30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ارتفاع في أسعار الذهب وقفزة كبيرة للفضة.. إليكم كم سجّلت
Lebanon 24
06-07-2024
|
05:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن وصلت، الجمعة، لأعلى مستوى في شهر عقب لتصل إلى 2392.16 دولار للأونصة.
بالتوازي، ارتفعت أيضا أسعار الفضة بقوة في المعاملات الفورية بنسبة 7.12 بالمئة إلى 31.21 دولارا للأونصة. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أسعار الفضة ترتفع.. والذهب على حاله
Lebanon 24
أسعار الفضة ترتفع.. والذهب على حاله
06/07/2024 13:51:24
06/07/2024 13:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب على حاله والفضة يتراجع.. إليكم آخر الأسعار
Lebanon 24
الذهب على حاله والفضة يتراجع.. إليكم آخر الأسعار
06/07/2024 13:51:24
06/07/2024 13:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الذهب ترتفع وتسجّل مستويات مرتفعة.. ماذا عن المعادن الثمينة؟
Lebanon 24
أسعار الذهب ترتفع وتسجّل مستويات مرتفعة.. ماذا عن المعادن الثمينة؟
06/07/2024 13:51:24
06/07/2024 13:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل بيانات أميركية مهمة.. الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
Lebanon 24
قبيل بيانات أميركية مهمة.. الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
06/07/2024 13:51:24
06/07/2024 13:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب
الفضة
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستانها القصير رقصت وتمايلت ودبكت على المسرح.. مايا دياب تُغضب الجمهور مجددًا (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها القصير رقصت وتمايلت ودبكت على المسرح.. مايا دياب تُغضب الجمهور مجددًا (فيديو)
09:26 | 2024-07-05
05/07/2024 09:26:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غنّت "بتونس بيك" للراحلة وردة.. نانسي عجرم تتعرّض للهجوم بسبب صوتها: "نشاز ليش هيك"
Lebanon 24
غنّت "بتونس بيك" للراحلة وردة.. نانسي عجرم تتعرّض للهجوم بسبب صوتها: "نشاز ليش هيك"
10:08 | 2024-07-05
05/07/2024 10:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
صواريخ من دولة عربية ستساند لبنان.. معهد إسرائيلي يحدّدها!
Lebanon 24
صواريخ من دولة عربية ستساند لبنان.. معهد إسرائيلي يحدّدها!
13:30 | 2024-07-05
05/07/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "أبرز قادة حزب الله العسكريين".. تقريرٌ إسرائيلي يعلن الأسماء!
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "أبرز قادة حزب الله العسكريين".. تقريرٌ إسرائيلي يعلن الأسماء!
14:30 | 2024-07-05
05/07/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بقصف من العيار الثقيل.. العدو يستهدف هذه البلدة الجنوبية للمرّة الأولى
Lebanon 24
بقصف من العيار الثقيل.. العدو يستهدف هذه البلدة الجنوبية للمرّة الأولى
09:55 | 2024-07-05
05/07/2024 09:55:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:30 | 2024-07-06
"لوموند": مخاوف وصول اليمين المتطرف للسلطة تطال قطاع الأعمال.. القلق لدى المستثمرين يتصاعد
03:37 | 2024-07-06
السنغال تلغي صفقة محطة لتحلية المياه مع أكوا باور السعودية
02:29 | 2024-07-06
افتتاح مهرجانات البترون الدولية بمهرجان النبيذ والبيرة والمأكولات البحرية
01:06 | 2024-07-06
كيف تؤثر عودة ترامب المحتملة على سندات الخزينة؟
23:03 | 2024-07-05
إطلاق منصة "بلومبرغ" قريباً
23:00 | 2024-07-05
كوريا الجنوبية تعتزم تصدير قطارات السكك الحديدية إلى المغرب
فيديو
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
06/07/2024 13:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
06/07/2024 13:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
06/07/2024 13:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24