ارتفاع في أسعار الذهب وقفزة كبيرة للفضة.. إليكم كم سجّلت

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ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن وصلت، الجمعة، لأعلى مستوى في شهر عقب لتصل إلى 2392.16 دولار للأونصة.بالتوازي، ارتفعت أيضا أسعار الفضة بقوة في المعاملات الفورية بنسبة 7.12 بالمئة إلى 31.21 دولارا للأونصة. (سكاي نيوز عربية)