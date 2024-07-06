تهديد يواجه الاقتصاد الصيني.. ما هو؟

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حاصرت زيادات الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاقتصاد الصيني، ولكن هذا قد لا يكون التهديد الاكثر إلحاحًا، إذ يبدو أن تباطؤ الطلب المحلي في الصين يشكل قضية أكثر إلحاحاً.ففي حزيران الماضي، انكمش مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين للشهر الثاني على التوالي.في المقابل، أظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات العالمي لمؤسسة ستاندرد آند بورز أن نمو الناتج بلغ أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في يونيو.وهذا يعني أن الطلب الاستهلاكي داخل الصين يتباطأ، حتى مع نمو الطلب الخارجي على المنتجات المصنوعة في الصين. (سكاي نيوز عربية)