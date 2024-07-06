Advertisement

إقتصاد

تركيا.. إليكم كم بلغت قيمة صادرات السيارات خلال 6 أشهر!

Lebanon 24
06-07-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1219977-638559089242051836.jpg
Doc-P-1219977-638559089242051836.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل قطاع صناعة السيارات التركية، صادرات بنحو 17.7 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت معطيات اتحاد أولوداغ لمصدّري صناعة السيارات، أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، استحوذت على نحو  52.8% من صادرات قطاع صناعة السيارات التركية.
Advertisement

وتصدرت ألمانيا القائمة 2.44 مليار دولار، تلتها فرنسا 2.07 مليار دولار، ثم جاءت بريطانيا بالمركز الثالث بـ1.94 مليار دولار.
إلى ذلك، جاءت إيطاليا في المركز الرابع بـ1.67 مليار دولار، فيما حلت إسبانيا في المركز الخامس بـ1.23 مليار دولار.
 
السيارات الكهربائية
وكانت بيانات رسمية أظهرت أن المبيعات الإجمالية للسيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا قد نمت  بنسبة 6%، وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية أيار الماضي.

وبلغت مبيعات السيارات والمركبات التجارية نحو 471.7 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها.

كذلك، تشهد تركيا طفرة غير مسبوقة في مبيعات السيارات الكهربائية، بعدما سجلت زيادة بنسبة 257.3% الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي صباح المحلية الشهر الماضي.

وباعت تركيا أكثر من 27.6 ألف سيارة كهربائية الفترة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي من كانون الثاني حتى أيار مما يرفع حصة السيارات الكهربائية بالسوق إلى أكثر من 7%. (الجزيرة نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:00 | 2024-07-07
02:00 | 2024-07-07
16:00 | 2024-07-06
15:39 | 2024-07-06
10:42 | 2024-07-06
10:19 | 2024-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24