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إقتصاد
تركيا.. إليكم كم بلغت قيمة صادرات السيارات خلال 6 أشهر!
Lebanon 24
06-07-2024
|
23:00
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سجل قطاع صناعة السيارات التركية، صادرات بنحو 17.7 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأظهرت معطيات اتحاد أولوداغ لمصدّري صناعة السيارات، أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، استحوذت على نحو 52.8% من صادرات قطاع صناعة السيارات التركية.
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وتصدرت ألمانيا القائمة 2.44 مليار دولار، تلتها فرنسا 2.07 مليار دولار، ثم جاءت بريطانيا بالمركز الثالث بـ1.94 مليار دولار.
إلى ذلك، جاءت إيطاليا في المركز الرابع بـ1.67 مليار دولار، فيما حلت
إسبانيا في المركز الخامس بـ1.23 مليار دولار.
السيارات الكهربائية
وكانت بيانات رسمية أظهرت أن المبيعات الإجمالية للسيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا قد نمت بنسبة 6%، وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية أيار الماضي.
وبلغت مبيعات السيارات والمركبات التجارية نحو 471.7 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها.
كذلك، تشهد تركيا طفرة غير مسبوقة في مبيعات السيارات الكهربائية، بعدما سجلت زيادة بنسبة 257.3% الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي صباح المحلية الشهر الماضي.
وباعت تركيا أكثر من 27.6 ألف سيارة كهربائية الفترة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي من كانون الثاني حتى أيار مما يرفع حصة السيارات الكهربائية بالسوق إلى أكثر من 7%.
(الجزيرة نت)
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