Advertisement

إقتصاد

أسعار الغاز ترتفع في أوروبا

Lebanon 24
08-07-2024 | 09:13
A-
A+
Doc-P-1220518-638560521178313560.png
Doc-P-1220518-638560521178313560.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع اقتراب إعصار نحو تكساس، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، إذ يشعر المتعاملون بالقلق إزاء مخاطر العرض وسط ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من آسيا.

وصعدت العقود المستقبلية التي يُنظر لها كمعيار رئيسي للسوق الأوروبية بنسبة 1.7% اليوم الاثنين.
Advertisement
 
ورغم أن أوروبا وفرت مخزونات جيدة من الغاز لهذا الوقت من العام، فإن السوق العالمية التي تعتمد عليها شهدت عدداً من الاضطرابات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك الانقطاعات المفاجئة وارتفاع الطلب الناجم عن زيادة الاحتياجات لتكييف الهواء في بعض أجزاء العالم.
 
وارتفعت الأسعار بأكثر من 20% منذ أن بدأ المتعاملون التخزين في نيسان. (بلوميرغ)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:47 | 2024-07-08
10:49 | 2024-07-08
10:33 | 2024-07-08
05:49 | 2024-07-08
05:47 | 2024-07-08
05:02 | 2024-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24