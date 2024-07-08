أسعار الغاز ترتفع في أوروبا

مع اقتراب إعصار نحو تكساس، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، إذ يشعر المتعاملون بالقلق إزاء مخاطر العرض وسط ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من آسيا.



وصعدت العقود المستقبلية التي يُنظر لها كمعيار رئيسي للسوق الأوروبية بنسبة 1.7% اليوم الاثنين.

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ورغم أن أوروبا وفرت مخزونات جيدة من الغاز لهذا الوقت من العام، فإن السوق العالمية التي تعتمد عليها شهدت عدداً من الاضطرابات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك الانقطاعات المفاجئة وارتفاع الطلب الناجم عن زيادة الاحتياجات لتكييف الهواء في بعض أجزاء العالم.

وارتفعت الأسعار بأكثر من 20% منذ أن بدأ المتعاملون التخزين في نيسان. (بلوميرغ)