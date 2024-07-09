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إقتصاد

أسعار النفط تنخفض

Lebanon 24
09-07-2024 | 16:22
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انخفضت أسعار النفط في جلسة شهدت تقلبات حادة، إذ نزل خام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 1.1% عند التسوية إلى ما دون 82 دولاراً للبرميل، حيث أدت السيولة الضعيفة إلى تفاقم تقلبات الأسعار ضمن نطاق دولار واحد تقريباً.
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وفي وقت سابق، تم تداول الأسعار فوق 82 دولاراً للبرميل، بعد أن قال باول إن سوق العمل "تتباطأ بشكل ملحوظ"، لكن التعليقات الإضافية التي تجنبت إرسال إشارات حول موعد التخفيضات في أسعار الفائدة، تسببت في تخلي الأسواق عن مكاسبها السابقة. (بلومبرغ)
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