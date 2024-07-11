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إقتصاد

أسعار الذهب تسجّل مستويات جديدة.. إليكم كم أصبح سعر الأونصة

Lebanon 24
11-07-2024 | 14:22
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قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة، الخميس، لتتجاوز 2400 دولار للأونصة، بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت على نحو غير متوقع الشهر الماضي وسجل الاسعار 2406.99 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 22 ايار.
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كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 2412.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 31.63 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 ايار.

 كما ارتفع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1008.35 دولار، وزاد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1002.54 دولار.  (سكاي نيوز عربية)
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