أسعار النفط ترتفع

Advertisement

ارتفعت أسعار النفط مع تقييم المتداولين لتقديرات "وكالة الطاقة الدولية" بأن نمو الطلب يتباطأ، في مقابل تقرير للحكومة الأميركية يظهر علامات على تحسن استهلاك الوقود بعد عطلة الرابع من تموز.وتقلبت أسعار خام "غرب تكساس" الوسيط بين المكاسب والخسائر خلال الجلسة، قبل أن تستقر مرتفعة بنسبة 0.6%، متجاوزة 82 دولاراً للبرميل.وتحركت العقود الآجلة ضمن نطاق 4 دولارات تقريباً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وظلت أحجام تداول السلعة ضعيفة، حيث جاءت أقل من المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم، مما يشير إلى انخفاض السيولة، وهو أمر معتاد في التداول الصيفي. (بلومبرغ)