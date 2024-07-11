27
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أسعار النفط ترتفع
Lebanon 24
11-07-2024
|
16:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار النفط مع تقييم المتداولين لتقديرات "وكالة الطاقة الدولية" بأن نمو الطلب يتباطأ، في مقابل تقرير للحكومة الأميركية يظهر علامات على تحسن استهلاك الوقود بعد عطلة الرابع من تموز.
وتقلبت أسعار خام "غرب تكساس" الوسيط بين المكاسب والخسائر خلال الجلسة، قبل أن تستقر مرتفعة بنسبة 0.6%، متجاوزة 82 دولاراً للبرميل.
Advertisement
وتحركت العقود الآجلة ضمن نطاق 4 دولارات تقريباً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وظلت أحجام تداول السلعة ضعيفة، حيث جاءت أقل من المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم، مما يشير إلى انخفاض السيولة، وهو أمر معتاد في التداول الصيفي. (بلومبرغ)
Advertisement
الأكثر قراءة
"شو لابسة ديك رومي؟".. مايا دياب تُثير الجدل بفستان "غريب" شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
Lebanon 24
"شو لابسة ديك رومي؟".. مايا دياب تُثير الجدل بفستان "غريب" شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
01:34 | 2024-07-11
11/07/2024 01:34:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فتحة فستان هذه الفنانة تُثير الجدل.. شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
Lebanon 24
فتحة فستان هذه الفنانة تُثير الجدل.. شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
04:34 | 2024-07-11
11/07/2024 04:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ إيجابي داخل مطار بيروت.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
أمرٌ إيجابي داخل مطار بيروت.. ماذا يجري؟
01:45 | 2024-07-11
11/07/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ببكيني مُثير ورشاقة مُلفتة.. نادين الراسي تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
Lebanon 24
ببكيني مُثير ورشاقة مُلفتة.. نادين الراسي تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
03:12 | 2024-07-11
11/07/2024 03:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان مصري شهير يطلب الزواج من إليسا على الهواء.. فمن هو وكيف ردّت؟
Lebanon 24
فنان مصري شهير يطلب الزواج من إليسا على الهواء.. فمن هو وكيف ردّت؟
07:15 | 2024-07-11
11/07/2024 07:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:22 | 2024-07-11
أسعار الذهب تسجّل مستويات جديدة.. إليكم كم أصبح سعر الأونصة
13:21 | 2024-07-11
التأجير.. حلّ جديد للأتراك لمواجهة الأزمة الإقتصادية
13:07 | 2024-07-11
ليبيا تؤكد استعدادها للمشاركة في مجموعة "بريكس"
10:08 | 2024-07-11
الدولار يهبط مع تراجع أسعار المستهلكين
08:00 | 2024-07-11
4 قرارات لوزير الماليّة... هذه تفاصيلها
07:24 | 2024-07-11
القطاع السياحي في لبنان... الخسائر فاقت الـ 3 مليارات دولار!
فيديو
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
12/07/2024 03:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
12/07/2024 03:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
12/07/2024 03:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24