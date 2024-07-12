تراجع طفيف في أسعار الذهب

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تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2409.19 دولار للأونصة بعد صعوده اثنين بالمئة أمس الخميس.كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2414.10 دولار. (سكاي نيوز عربية)