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إقتصاد

تراجع طفيف في أسعار الذهب

Lebanon 24
12-07-2024 | 01:14
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تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2409.19 دولار للأونصة بعد صعوده اثنين بالمئة أمس الخميس.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2414.10 دولار. (سكاي نيوز عربية)
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