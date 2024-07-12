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إقتصاد

هبوط حاد لمؤشر "ناسداك"

Lebanon 24
12-07-2024 | 04:33
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أغلق المؤشر ناسداك على انخفاض حاد، اليوم الخميس، متأثرا بخسائر الشركات الكبرى مع تحول المستثمرين إلى الشركات الأصغر بعد بيانات التضخم الأضعف من المتوقع التي عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في أيلول.
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كما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد أن أظهر تقرير لوزارة العمل أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت بشكل غير متوقع في حزيران، فضلا عن تسجيلاها أقل زيادة سنوية في عام، مما يقرب البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة في أيلول. (العربية)
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