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إقتصاد

باستثناء الصين.. تدفقات رأس المال للأسواق الناشئة تستعيد مستويات 2018

Lebanon 24
12-07-2024 | 11:23
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أشار صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، الى أن إجمالي تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، ارتفعت العام الماضي إلى 110 مليارات دولار أو 0.6 بالمئة من الناتج الاقتصادي لتلك الأسواق، وهو أعلى مستوى منذ 2018.
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وبحسب النتائج، التي جاءت في تقرير القطاع الخارجي لصندوق النقد الدولي، بعض المتانة في الأسواق الناشئة رغم ارتفاع سعر الفائدة الأميركية بحدة، مما يجذب الأموال نحو الأصول المقومة بالدولار.



وجاء في التقرير أن الأسواق الناشئة شهدت انخفاضا في صافي تدفقات المحافظ المتقلبة بطبيعتها، لكن صافي تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي كانت أكثر استقرارا.
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