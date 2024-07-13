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إقتصاد

18 مليار دولار أرباح جيه.بي مورغان في الربع الثاني

Lebanon 24
13-07-2024 | 02:06
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أعلن جيه.بي مورغان تشيس نمو أرباحه في الربع الثاني من العام 25 بالمئة بفضل رفع رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية ومكاسب بلغت نحو ثمانية مليارات دولار من صفقة تبادل أسهم مع شركة فيزا.

واستفادت بنوك وول ستريت من انتعاش نشاط جمع التمويل في أسواق الدين والأسواق المالية، ومن رفع رسوم الخدمات الاستشارية في صفقات الدمج والاستحواذ مع تزايد ثقة الشركات في قدرة الاقتصاد الأميركي على تجنب تباطؤ كبير.
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وقال أكبر بنك أميركي الجمعة إن أرباحه بلغت 18.15 مليار دولار أو 6.12 دولار للسهم عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 حزيران مقارنة مع 14.47 مليار دولار أو 4.75 دولار للسهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجع سهم البنك 0.6 بالمئة في تعاملات ما قبل انطلاق الجلسة.
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