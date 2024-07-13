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إقتصاد
النفط ينهي سلسلة مكاسب أسبوعية استمرت 4 أسابيع
Lebanon 24
13-07-2024
|
04:38
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تكبدت أسعار النفط خسائر أسبوعية بعد سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع، كما تراجعت أسعار العقود الآجلة بصورة طفيفة عند التسوية الجمعة مع تقييم المستثمرين ضعف معنويات المستهلكين في ظل زيادة الآمال في إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في ايلول.
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تحرك الأسعار
عند التسوية الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا لتصل إلى 85.03 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 82.21 دولار للبرميل.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1.7 بالمئة بعد سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط انخفاضا أسبوعيا قدره 1.1 بالمئة.
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