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إقتصاد
بوينغ" تبدأ تجارب طيران لاعتماد الطائرة "X777"
Lebanon 24
13-07-2024
|
09:56
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بدأت "بوينغ" رسمياً إجراء تجارب طيران للطائرة "9-777" مع إدارة الطيران الفيدرالية، لتصل إلى مرحلة مهمة على طريق الحصول على شهادة الاعتماد، حسبما ذكر موقع "إير كارانت" المتخصص في شؤون الطيران.
وذكر التقرير أن بداية اختبار الطيران رافقها إجراء رئيسي يعرف باسم ترخيص فحص النوع، والذي يوضح أن جوانب التصميم جاهزة للتقييم الحكومي. واستشهد بشخصين مجهولين مطلعين على التقدم المحرز في البرنامج. و"9-777" هي أطول نسخة من الطائرة "X777" عريضة البدن.
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وسمحت السلطات المختصة لشركة صناعة الطائرات ببدء الحصول على شهادة اعتماد الطيران خلال طلعة جوية أمس الجمعة 12 يوليو، وفق موقع "إير كارانت".
ولم تستجب "بوينغ" بعد لطلب التعليق من "إير كارانت". (بلومبرغ)
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