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إقتصاد

أكبر صفقة في تاريخ "غوغل".. والهدف شركة إسرائيلية

Lebanon 24
14-07-2024 | 15:10
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اقتربت شركة "غوغل" من إبرام أكبر عملية استحواذ في تاريخها، من خلال شراء إحدى الشركات الإسرائيلية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، بقيمة تصل إلى 23 مليار دولار.

وأفادت مصادر مطلعة أن "ألفابيت" الشركة الأم لـ"غوغل"، دخلت في مباحثات متقدمة لشراء شركة "ويز" الإسرائيلية الناشئة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
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وتتخذ شركة "ويز" من نيويورك مقرا لها، ولديها مكاتب إضافية في الولايات المتحدة وإسرائيل، وتتعاون مع كبريات شركات الحوسبة مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغل".

وتهدف "غوغل" لتعزيز تواجدها في مجال الأمن السيبراني، حيث اشترت قبل عامين شركة أخرى متخصصة في هذا المجال وهي "مانديانت"، بقيمة 5.4 مليار دولار.
ومنذ تأسيسها عام 2020 على يد عساف رابابورت، ارتفع تقييم "ويز" بقوة في عالم الأمن السيبراني.

وتكافح "غوغل" لمواجهة دعوى قضائية تفيد باستخدامها وسائل غير قانونية لتعزيز هيمنتها في البحث على الإنترنت.

ولا تتمتع الشركة بنفس القوة في مجال الحوسبة السحابية التي تتمتع بها في الإنترنت والإعلان، حيث تحتل المرتبة الثالثة في هذا المجال بعد "أمازون" و"مايكروسوفت"، لكنها تستثمر بكثافة في الأعمال التجارية السحابية وتنمو بسرعة في هذا المجال.
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