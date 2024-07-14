28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أكبر صفقة في تاريخ "غوغل".. والهدف شركة إسرائيلية
Lebanon 24
14-07-2024
|
15:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقتربت شركة "غوغل" من إبرام أكبر عملية استحواذ في تاريخها، من خلال شراء إحدى الشركات الإسرائيلية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، بقيمة تصل إلى 23 مليار دولار.
وأفادت مصادر مطلعة أن "ألفابيت" الشركة الأم لـ"غوغل"، دخلت في مباحثات متقدمة لشراء شركة "ويز" الإسرائيلية الناشئة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
Advertisement
وتتخذ شركة "ويز" من نيويورك مقرا لها، ولديها مكاتب إضافية في الولايات المتحدة وإسرائيل، وتتعاون مع كبريات شركات الحوسبة مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغل".
وتهدف "غوغل" لتعزيز تواجدها في مجال الأمن السيبراني، حيث اشترت قبل عامين شركة أخرى متخصصة في هذا المجال وهي "مانديانت"، بقيمة 5.4 مليار دولار.
ومنذ تأسيسها عام 2020 على يد عساف رابابورت، ارتفع تقييم "ويز" بقوة في عالم الأمن السيبراني.
وتكافح "غوغل" لمواجهة دعوى قضائية تفيد باستخدامها وسائل غير قانونية لتعزيز هيمنتها في البحث على الإنترنت.
ولا تتمتع الشركة بنفس القوة في مجال الحوسبة السحابية التي تتمتع بها في الإنترنت والإعلان، حيث تحتل المرتبة الثالثة في هذا المجال بعد "أمازون" و"مايكروسوفت"، لكنها تستثمر بكثافة في الأعمال التجارية السحابية وتنمو بسرعة في هذا المجال.
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة طقس لبنان.. ماذا سنشهد الأربعاء؟
Lebanon 24
مفاجأة طقس لبنان.. ماذا سنشهد الأربعاء؟
03:42 | 2024-07-14
14/07/2024 03:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة المصارف إلى الإقراض: عفا الله عن الودائع؟
Lebanon 24
عودة المصارف إلى الإقراض: عفا الله عن الودائع؟
03:00 | 2024-07-14
14/07/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير يهزّ الضاحية.. قتيلٌ وبيان عاجل من "الحركة" و "الحزب"!
Lebanon 24
توتر كبير يهزّ الضاحية.. قتيلٌ وبيان عاجل من "الحركة" و "الحزب"!
03:19 | 2024-07-14
14/07/2024 03:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بأحد مستشفيات دمشق.. رحيل الفنان السوري أحمد السيد عن 67 عامًا (صورة)
Lebanon 24
توفي بأحد مستشفيات دمشق.. رحيل الفنان السوري أحمد السيد عن 67 عامًا (صورة)
07:46 | 2024-07-14
14/07/2024 07:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
13/07/2024 11:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:31 | 2024-07-14
الكويت تكتشف حقلا نفطيا "يعادل كامل إنتاجها لسنوات"
09:28 | 2024-07-14
بتكوين تقفز إلى 60 ألف دولار بعد محاولة اغتيال ترامب!
06:03 | 2024-07-14
محاولة اغتيال ترامب تهدد بتحولات في سوق العملات
05:00 | 2024-07-14
في دولة عربية.. "مول" يستقبل 60 مليون زائر خلال أشهر قليلة!
03:30 | 2024-07-14
Oil Price: المستقبل قد لا يكون "كهربائيًا" كما نعتقد
03:00 | 2024-07-14
عودة المصارف إلى الإقراض: عفا الله عن الودائع؟
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
15/07/2024 04:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
15/07/2024 04:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
15/07/2024 04:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24