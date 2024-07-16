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إقتصاد

كم بلغ احتياطي مصر من الذهب؟

Lebanon 24
16-07-2024 | 14:00
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قال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تمتلك احتياطيا مؤكدا من الذهب حوالي 7.3 مليون أونصة حالياً.

وأضاف بدوي خلال الكلمة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعدين "EMF" في نسخته الثالثة، اليوم الثلاثاء، إن مصر أنتجت العام المالي الماضي حوالي 560 ألف أونصة من الذهب، وحوالي 17.5 مليون طن من المعادن الأخرى، ومن المخطط أن تصل إلى 800 ألف أونصة من الذهب، و30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال عام 2030.
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وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، سعي الوزارة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي إلى 5% بدلاً من أقل من 1% حالياً. (العربية)
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