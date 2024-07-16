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إقتصاد

أسعار النفط تنخفض.. إليكم كم سجّلت

Lebanon 24
16-07-2024 | 16:15
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انخفضت أسعار النفط بأكبر قدر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث يتطلع المتداولون إلى قوة الدولار وعلامات ضعف الطلب، مما أدى إلى عمليات بيع خوارزمية.

وتراجعت أسعار خام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 1.4% لتستقر عند مستوى 81 دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء. وارتفع الدولار لليوم الثاني، مما جعل السلع المسعرة بالعملة أكثر تكلفة.
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وفي علامة أخرى على التهدئة قصيرة المدى، تراجعت الفروق السعرية الرئيسية بين عقدين متتاليين في الأيام الأخيرة. كما انخفضت علاوة البنزين على النفط الخام إلى أدنى مستوى لها منذ شهر تقريباً. (بلومبرغ)
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