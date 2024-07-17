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إقتصاد

وسط علامات ضعف الطلب الصيني وهبوط مخزونات أميركا.. استقرار في أسعار النفط

Lebanon 24
17-07-2024 | 02:06
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استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الأربعاء، في ظل تعارض علامات ضعف نمو الطلب في الصين مع احتمالات انخفاض مخزونات النفط الأميركية.

تحركات الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 83.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش.
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وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 80.65 دولار للبرميل.
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