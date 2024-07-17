بعد أن لامس مستوى قياسيا.. استقرار في سعر الذهب

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استقرت أسعار الذهب، الأربعاء، بعد أن لامست أعلى مستوياتها على الإطلاق الثلاثاء، مدفوعة بتزايد الآمال في خفض معدلات الفائدة الأميركية في سبتمبر، بعد التعليقات الأخيرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.تحركات الأسعاربحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 2467.48 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن سجل ذروة قياسية عند 2482.29 دولار، الثلاثاء.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.24 بالمئة، إلى مستوى إلى 2473.80 دولارا للأونصة.