"غوغل" تسعى لأكبر صفقة استحواذ في تاريخها مقابل 23 مليار دولار

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تسعى شركة غوغل إلى الاستحواذ على شركة الأمن السيبراني "Wiz" مقابل 23 مليار دولار، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الصفقة، قولها، إن "الصفقة قد تُكتمل قريبا، شريطة عدم وقوع عقبات في المفاوضات"، موضحة أن "هذه الصفقة ستكون أكبر عملية استحواذ في تاريخ شركة غوغل".وتم تقييم شركة "Wiz" بقيمة 12 مليار دولار، وهي واحدة من الشركات الناشئة النادرة خارج ميدان الذكاء الصناعي التي نجحت في جمع تمويل بتقييم مرتفع في 2024، وتعمل في مجال .وتعمل "غوغل" على تعزيز نشاطها في ميدان الأمن السيبراني، مع التركيز على الحوسبة السحابية، وكانت أكبر صفقة استحواذ حديثة وثاني أكبر صفقة استحواذ لها، هي الصفقة التي بلغت قيمتها حوالي 5.4 مليار دولار قبل سنتين على شركة أمنية أخرى هي "مانديانت".