Advertisement

إقتصاد

"غوغل" تسعى لأكبر صفقة استحواذ في تاريخها مقابل 23 مليار دولار

Lebanon 24
17-07-2024 | 05:41
A-
A+
Doc-P-1223558-638568171785703519.jpg
Doc-P-1223558-638568171785703519.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسعى شركة غوغل إلى الاستحواذ على شركة الأمن السيبراني "Wiz" مقابل 23 مليار دولار، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الصفقة، قولها، إن "الصفقة قد تُكتمل قريبا، شريطة عدم وقوع عقبات في المفاوضات"، موضحة أن "هذه الصفقة ستكون أكبر عملية استحواذ في تاريخ شركة غوغل".
Advertisement

وتم تقييم شركة "Wiz" بقيمة 12 مليار دولار، وهي واحدة من الشركات الناشئة النادرة خارج ميدان الذكاء الصناعي التي نجحت في جمع تمويل بتقييم مرتفع في 2024، وتعمل في مجال .

وتعمل "غوغل" على تعزيز نشاطها في ميدان الأمن السيبراني، مع التركيز على الحوسبة السحابية، وكانت أكبر صفقة استحواذ حديثة وثاني أكبر صفقة استحواذ لها، هي الصفقة التي بلغت قيمتها حوالي 5.4 مليار دولار قبل سنتين على شركة أمنية أخرى هي "مانديانت".

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:24 | 2024-07-17
02:06 | 2024-07-17
00:55 | 2024-07-17
23:00 | 2024-07-16
16:15 | 2024-07-16
14:40 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24