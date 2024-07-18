ارتفاع في أسعار النفط.. فكم سجلت اليوم؟

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واصلت أسعار النفط مكاسبها من الجلسة الماضية اليوم الخميس مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.وبحلول الساعة 03:40 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 85.40 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا أو 0.6% إلى 83.33 دولار.وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية أمس الأربعاء.