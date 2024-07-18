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إقتصاد

ارتفاع في أسعار النفط.. فكم سجلت اليوم؟

Lebanon 24
18-07-2024 | 01:21
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واصلت أسعار النفط مكاسبها من الجلسة الماضية اليوم الخميس مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 03:40 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 85.40 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا أو 0.6% إلى 83.33 دولار.
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وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية أمس الأربعاء.
 
وأظهرت أحدث البيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات الخام 4.9 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويتجاوز ذلك انخفاضا قدره 4.4 مليون برميل في تقرير لمجموعة التجارة التابعة لمعهد البترول الأميركي. (العربية)
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