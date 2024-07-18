أسعار النفط تستقر بعد أكبر مكاسب

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استقرت أسعار النفط بعد أكبر مكاسب يومية خلال شهر، مع ارتفاع الفروق السعرية لعقود الخام الأميركي الآجلة، وتسجيل المخزونات ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط إلى ما دون 83 دولاراً بعد ارتفاعه بنسبة 2.6% يوم الأربعاء. وانكمشت المخزونات الأميركية بمقدار 4.87 مليون برميل الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ شباط.كما عززت البيانات الفروق السعرية لأقرب عقدين متتاليين لخام غرب تكساس، لتسجل 1.52 دولار في حالة باكورديشن.