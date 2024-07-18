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إقتصاد

علامات ضعف الإقتصاد تضرب مؤشرات "وول ستريت"

Lebanon 24
18-07-2024 | 16:37
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اتسع الانخفاض الذي استمر أسبوعاً في أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة يوم الخميس، ليشمل الشركات المالية والصغيرة، بعدما طغت علامات الضعف الاقتصادي على التفاؤل بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.

وانخفضت كل المجموعات الرئيسية تقريباً في مؤشر "إس آند بي 500"، مع نزول مؤشر الأسهم الأميركية بنسبة 1% تقريباً. 
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كذلك، أدى الارتفاع الذي قاد المؤشر إلى ما يقرب من 40 مستوى قياسياً هذا العام، إلى تحفيز التوقعات بتراجع الأسهم أو على الأقل التصحيح.
 
وتزايدت هذه التوقعات بعد أن ارتفعت مجموعة واسعة من أسهم الشركات في غضون أيام قليلة، متفوقة في الأداء على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، التي قادت صعود السوق خلال السنة. (بلومبيرغ)

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