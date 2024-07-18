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إقتصاد

المركزي المصري يثبت الفائدة

Lebanon 24
18-07-2024 | 23:00
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أعلن البنك المركزي المصري في بيان الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 27.25 بالمئة متماشيا مع التوقعات.

وقال البنك المركزي المصري في بيان، "قررت لجنة السياسة النقديـة في اجتماعهـا الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة".
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ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. (سكاي نيوز عربية)
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