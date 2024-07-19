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إقتصاد
الذهب يتراجع بعد ذروة قياسية مع ارتفاع الدولار
Lebanon 24
19-07-2024
|
08:38
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تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار، ووسط عمليات جني أرباح عقب الصعود الأخير للمعدن، بعد تزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في أيلول.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 2411.78 دولار للأونصة.
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وبلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولار، الأربعاء.
وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7% إلى 2414.70 دولار.
وزاد الضغط على الذهب مع ارتفاع الدولار 0.2% اليوم الجمعة، وصعدت أيضا عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن قراءات التضخم الحديثة "تزيد إلى حد ما من الثقة" بأن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي بطريقة مستدامة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.% إلى 29.19 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.8% إلى 959.66 دولار وخسر البلاديوم 0.7% إلى 922.96 دولار.
وتتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسائر أسبوعية.
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