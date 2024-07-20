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إقتصاد

أسعار النفط تتراجع في أسبوع إلى أدنى مستوى في شهر

Lebanon 24
20-07-2024 | 04:23
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تراجعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ منتصف حزيران، مع تجدد الآمال في التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما أدى ارتفاع الدولار لزيادة الضغط على الأسعار.

تحركات الأسعار
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خلال الأسبوع الماضي، تراجع خام برنت بنسبة 2.82 بالمئة، ليصل إلى 82.63 دولارا للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي خلال أسبوع بنسبة 2.53 بالمئة، ليصل إلى 80.13 دولارا للبرميل.
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