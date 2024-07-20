أسعار النفط تتراجع في أسبوع إلى أدنى مستوى في شهر

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تراجعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ منتصف حزيران، مع تجدد الآمال في التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما أدى ارتفاع الدولار لزيادة الضغط على الأسعار.تحركات الأسعارخلال الأسبوع الماضي، تراجع خام برنت بنسبة 2.82 بالمئة، ليصل إلى 82.63 دولارا للبرميل.كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي خلال أسبوع بنسبة 2.53 بالمئة، ليصل إلى 80.13 دولارا للبرميل.