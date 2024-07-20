الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

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تراجعت أسعار الذهب طفيف، بسبب انخفاضها أكثر من اثنين بالمئة الجمعة مع ارتفاع الدولار ووسط عمليات جني أرباح.وجاء ذلك عقب صعود المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق من الأسبوع بعد تزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في أيلول.خلال الأسبوع الماضي، سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بالمعاملات الفورية بنسبة 0.44 بالمئة، لتستقر عند مستوى 2400 دولارا للأونصة.وكان قد بلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولار يوم الأربعاء.