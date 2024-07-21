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إقتصاد

خط ربط كهربائي جديد بين العراق وتركيا

Lebanon 24
21-07-2024 | 07:12
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في إطار سعي بغداد لتنويع مصادر الطاقة، أعلنت السلطات العراقية افتتاح خط الربط الكهربائي بين العراق وتركيا لتغذية المنطقة الشمالية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي، الأحد، في بيان أن الشبكة ستبدأ إمداد العراق بقدرة 300 ميغاواط من الكهرباء.
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ووفقا للبيان فإن الكهرباء المستوردة عبر خط الربط، الذي يبلغ طوله 115 كيلومترا، ستستخدم لتوفير الإمدادات لثلاث مناطق في شمال العراق.
 
وتضغط الولايات المتحدة على العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لخفض الاعتماد على الغاز الإيراني. (سكاي نيوز عربية)
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