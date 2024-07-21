خط ربط كهربائي جديد بين العراق وتركيا

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في إطار سعي بغداد لتنويع مصادر الطاقة، أعلنت السلطات العراقية افتتاح خط الربط الكهربائي بين العراق وتركيا لتغذية المنطقة الشمالية.وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي، الأحد، في بيان أن الشبكة ستبدأ إمداد العراق بقدرة 300 ميغاواط من الكهرباء.ووفقا للبيان فإن الكهرباء المستوردة عبر خط الربط، الذي يبلغ طوله 115 كيلومترا، ستستخدم لتوفير الإمدادات لثلاث مناطق في شمال العراق.