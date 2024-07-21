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إقتصاد
ألمانيا: نحن بصدد وضع استراتيجية لتحديث الصناعات الدفاعية
Lebanon 24
21-07-2024
|
23:00
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قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية الأحد، إن برلين تعد تقريرا بمقترحات تستهدف تحديث الصناعات الدفاعية في البلاد، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأضاف المتحدث: "أستطيع أن أؤكد أن الحكومة تعمل على تقرير استراتيجي لتحديث صناعة الدفاع والأمن، ويجري تطويره في عدة إدارات"، في تأكيد لتقرير سابق نشرته صحيفة "هاندلسبلات".
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وكانت الصحيفة ذكرت أن التقرير الاستراتيجي سيتضمن بنودا من شأنها أن تسمح بالموافقة سريعا على بناء مصانع أسلحة في ألمانيا.
وذكرت الصحيفة أن الائتلاف الثلاثي في ألمانيا يعتزم تبني هذه الوثيقة في أغسطس المقبل.
وتأتي هذه الأنباء بعد فترة وجيزة من اتفاق شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة ونظيرتها الإيطالية ليوناردو هذا الشهر على تأسيس مشروع مشترك لإنتاج دبابات وأنظمة دفاع أخرى. (سكاي نيوز)
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