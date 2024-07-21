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إقتصاد
بعد قصفها اليمن.. بورصة إسرائيل تتراجع
Lebanon 24
21-07-2024
|
10:40
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تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة تل أبيب، بعد أن شنت إسرائيل ضربة على ميناء الحديدة باليمن أعقبها توعّد من جانب جماعة الحوثي برد قوي.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، انخفض مؤشر TA-125 القياسي في بورصة تل أبيب ومؤشر TA-35 للشركات الكبرى بنسبة 1.1%، كما انخفض مؤشر تل أبيب لأكبر 5 بنوك بنسبة 1.3%، قبل أن تقلص هذه المؤشرات بعضا من خسائرها لاحقا.
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كذلك تراجع مؤشر TA-Construction بنسبة 1.6%، في حين انخفض مؤشر TA-Biomed بنسبة 2%، حسب المصدر نفسه. (الجزيرة)
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