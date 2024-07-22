الدولار يتراجع مع انسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة الأميركية

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تراجع الدولار اليوم الاثنين في رد الفعل الأولي على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن الانسحاب من حملة إعادة انتخابه ليمهد الطريق أمام مرشح ديمقراطي آخر يخوض السباق أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.واستقر اليوان الصيني إلى حد كبير بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر فائدة رئيسي.وانخفض الدولار 0.08 بالمئة إلى 157.38 ين في المعاملات الآسيوية المبكرة، في حين صعد اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.0895 دولار.