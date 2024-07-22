لدعم الاقتصاد.. المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة

خفّض البنك المركزي الصيني، صباح الإثنين، سعر اثنين من معدلات الفائدة المرجعية، في خطوة يأمل منها أن تحفز النمو بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال.



وقال البنك في منشور على موقعه الرسمي إن سعر الفائدة الرئيسي (إل بي آر) للقروض الممنوحة لمدة عام واحد قد تم تخفيضه من 3.45 إلى 3.35 بالمئة.

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و"إل بي آر" هو سعر الفائدة لأكثر معدلات الفائدة تنافسية التي يمكن أن تقدمها البنوك للشركات والأسر.



كذلك، أعلن البنك تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للقروض الممنوحة لمدة خمس سنوات من 3.95 بالمئة إلى 3.85 بالمئة.