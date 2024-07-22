بعد انسحاب بايدن.. الذهب يصعد مرة جديدة وهذه أسعاره

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ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة، اليوم الاثنين، مع تراجع الدولار بعد قرار الرئيس الأميركي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، وتحول المتعاملين إلى الذهب الملاذ الآمن في مواجهة آفاق غامضة على صعيد السياسة وفي أسواق المال.ووصل صباح اليوم سعر الذهب إلى 2405.40 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2407.20 دولارات للاونصة.وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 29.11 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 959.99 دولارات في حين زاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 916.18 دولارات للأوقية. (سكاي نيوز عربية)