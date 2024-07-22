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إقتصاد
"فلاي دبي": عدم تسلم طائرات "بوينغ" يؤخر خطتنا التوسعية
Lebanon 24
22-07-2024
|
07:43
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قالت "فلاي دبي" إنها لن تتسلم أي طائرة جديدة من "بوينغ" هذا العام، في مراجعة لجدول التسليم، مما أدى إلى اضطراب خطط التوسع الخاصة بشركة الطيران منخفض التكلفة في دبي.
وقالت الشركة إنها تعكف الآن على تقييم تطوير مسارها ومراجعة محتملة لجدول الرحلات لأنها لن تحصل على أي طائرات جديدة في الأشهر القليلة المقبلة.
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وفي حين أن "فلاي دبي" حثت "بوينغ" على "الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتسليم"، فإن المراجعة تسلط الضوء على أثر أزمة التصنيع التي تعاني منها "بوينغ". (بلومبرغ)
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