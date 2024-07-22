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إقتصاد
أرامكو تسعى للمشاركة في مشروع لضغط الغاز
Lebanon 24
22-07-2024
|
10:19
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وقعت شركة "أرامكو السعودية" خطاب نوايا غير ملزم للمشاركة في تحالف بقيادة شركة "تكنيكاس ريونيداس" (Tecnicas Reunidas) الإسبانية، و"سينوبك" (Sinopec) الصينية يهدف إلى تطوير ثلاث محطات لضغط الغاز.
وسيجرى إنشاء المحطات في "الجافورة"، وهو أكبر حقل غاز غير تقليدي في السعودية، وتمتلك "تكنيكاس ريونيداس" 60% في التحالف المشترك، بينما تمتلك "سينوبك" النسبة المتبقية.
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وإذا تم التوقيع على المشروع بين "أرامكو" والتحالف؛ ستبلغ القيمة الإجمالية التقريبية للمشروع 2.24 مليار دولار، ستمتلك "تكنيكاس ريونيداس" 60% منه. وسيتطلب تنفيذه حوالي 44 شهراً وعمل أكثر من 400 مهندس، العديد منهم متخصصون في العمليات الكيميائية، بحسب الإفصاح. (بلومبرغ)
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