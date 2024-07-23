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إقتصاد
النفط يستقر متأثرا بفائض متوقع وسط ضعف الطلب
Lebanon 24
23-07-2024
|
01:02
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استقرت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين في ظل حذر المستثمرين وسط توقعات بوفرة الإمدادات وضعف الطلب، في حين تجاهلت السوق الاضطرابات التي شهدتها حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية.
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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ايلول سنتين إلى 82.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 0320 بتوقيت غرينتش. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر ايلول سنتين أيضا مسجلا 78.38 دولار للبرميل.
وتجاهل معظم المتداولين قرار الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأحد بانسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأميركية وترشيحه نائبته كاملا هاريس. واستبعد محللو سيتي أن يروج المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو هاريس لسياسات من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على عمليات النفط والغاز.
وركزت السوق على العرض والطلب، وهو ما قال محللو مورغان ستانلي إن من المرجح أن يتوازن بحلول الربع الرابع ويرتفع إلى فائض بحلول العام المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يخفض أسعار برنت إلى مستوى 70 إلى 80 دولارا للبرميل.
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