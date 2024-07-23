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إقتصاد

أكبر تراجع تاريخي في قيمة الدين الخارجي المصري

Lebanon 24
23-07-2024 | 04:00
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قال البنك المركزي المصري، إن البلاد نجحت بتحويل عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض بحلول نهاية حزيران  الماضي إلى 10.3 مليارات.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للبنك المركزي، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في البنك دون تسميته، قال فيه إن صافي الأصول الأجنبية للبلاد سجل عجزاً بقيمة 11.4 مليار دولار بنهاية كانون الثاني الماضي.
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ويمثل صافي الأصول الأجنبية، أصول البنك المركزي المصري والبنوك التجارية في البلاد، التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحا منها التزاماتهم.
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